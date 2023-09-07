Медведев обошёл Кафельникова и сравнялся с Сафиным по количеству выходов в полуфинал ТБШ

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в седьмой полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере и обошёл олимпийского чемпиона россиянина Евгения Кафельникова (6) по количеству выходов в 1/2 финала ТБШ.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2023 Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва (восьмой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева. Таким образом, Медведев сравнялся с другим россиянином, Маратом Сафиным, по количеству выходов в полуфиналы турниров «Большого шлема».

В полуфинальном матче US Open — 2023 Медведев сыграет с первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Встреча состоится завтра, 8 сентября.