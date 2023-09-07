US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей девятого игрового дня

Сегодня, 7 сентября, завершился девятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у мужчин. Проводились матчи 1/4 финала турнира, в которых сыграли российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а представитель Испании Карлос Алькарас встречался с немецким спортсменом Александром Зверевым.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами девятого игрового дня на Открытом чемпионате США.

Теннис. US Open — 2023, мужчины. Результаты девятого игрового дня

Даниил Медведев (Россия, 3) – Андрей Рублёв (Россия, 8) – 6:4, 6:3, 6:4.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12) – 6:3, 6:2, 6:4.

Мужской хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2023 продлится до 10 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.