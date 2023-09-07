Александр Зверев объяснил поражение в матче US Open с Карлосом Алькарасом

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2023 с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу испанского спортсмена.
«Я был включён в игру с первого сета. Я мог переломить ход встречи, но не получилось. Во втором сете я почувствовал боль в подколенном сухожилии в левой ноге. Из-за этого скорость моей подачи сильно упала. В матче с Алькарасом мне особенно был нужен хороший день, но всё сложилось так, как сложилось. Моё самое сильное оружие исчезло после первого сета, и трудно навязать борьбу, когда у тебя его нет», — сказал Зверев на пресс-конференции.
За выход в финал соревнований Карлос Алькарас поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
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