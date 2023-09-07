Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Рублёва в четвертьфинале US Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США.

«Действительно было жарко. Но невыносимые условия — это слишком громко сказано. Для того и существует профессиональный спорт, чтобы быть лучшим в любых условиях. Тот же Джокович играет в таких условиях. Ребята тоже показали, что могут играть в таких условиях. Есть турниры, где ещё более тяжёлые условия.

Что касается игры, то было много брейков. Рублёв вёл в первом и третьем сете — было очень много шансов. Против Медведева Андрею не хватает завершения. Даня показал, что он в хорошей форме и тянет всё в любом розыгрыше. Медведев подавал острее Рублёва и сделал меньше ошибок по игре», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.