Медведев — о матчах в жару: решений нет, но лучше говорить, прежде чем что-то случится

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над соотечественником Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2023 высказался об игре в тяжёлых погодных условиях.

«Наверное, мы не можем остановить турнир на четыре дня – потому что уже три-четыре дня такие жёсткие условия. Но остановка всё испортит – ТВ, билеты, всё. Не думаю, что такое возможно сделать. Могли бы мы играть матч из трёх сетов в таких условиях? Тоже не все будут довольны, нет. Проиграл два первых сета, и всё, а ты думаешь – чёрт, а я хотел сделать камбэк.

Я говорю, потому что, возможно, ничего не случится, когда я закончу карьеру. Всё будет в порядке, значит, я говорил просто так. Но вопрос в том, что, если что-то случится, мы не хотим говорить — боже мой, Медведев же пару лет назад об этом говорил. Но решения у меня нет, потому что даже если ставить матчи на вечер, на разных стадионах, то мы видели матч Синнера со Зверевым. Им было не легче, чем нам с Андреем сегодня, потому что даже вечером в Нью-Йорке может быть жарко и влажно.

У меня нет реальных решений, но лучше говорить об этом, прежде чем что-то случится. Суть в том, что, если бы матч длился дольше, мы бы отдали ещё больше. Не уверен, что у меня остались какие-то силы, но, если бы матч продолжился, я бы где-то их нашёл. Единственная опасность была в том, как далеко мы могли зайти. Может, смогли бы сыграть пять сетов и ничего. На следующий день было бы не сладко, но в целом нормально. А могли как У Ибин, который упал в Вашингтоне от жары. Это вопрос», — сказал Медведев на пресс-конференции.