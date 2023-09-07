Алькарас: было бы здорово сыграть с Джоковичем в финале US Open. Мы оба ждём этого

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о возможной встрече с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США — 2023.
«Финал с Джоковичем? Мы уже ближе к этому, чем в начале турнира. В одном матче от потенциального финала. Было бы здорово сыграть в финале с Новаком здесь, в Нью-Йорке, но у нас обоих впереди тяжёлые полуфиналы, так что посмотрим. Но мы оба ждём этого потенциального финала.
По сравнению с прошлым годом я стал более зрелым, сильно вырос. В прошлом году был мой первый полуфинал «Большого шлема», сейчас – четвёртый. Чувствую, что стал совершенно другим игроком. Неважно, что в прошлом году я выиграл свой первый «Шлем», первые полуфинал и финал «Большого шлема». Чувствую себя более зрелым, лучше справляюсь с давлением таких моментов», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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