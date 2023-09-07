Алькарас прокомментировал победу над Зверевым в четвертьфинале US Open

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о победе над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу испанца.

«Учитывая, на каком уровне Саша играл первый сет, было здорово его выиграть. Это придало мне уверенности, а он немного сник во втором сете. Я использовал свои шансы. В третьем сете ему было тяжело, потому что я играл на великолепном уровне, вёл в счёте. Ему было немного тяжело физически в третьем сете, рад, что смог выиграть в трёх сетах», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале турнира в Нью-Йорке Алькарас сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.