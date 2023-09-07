Алькарас прокомментировал победу над Зверевым в четвертьфинале US Open
Поделиться
Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о победе над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу испанца.
«Учитывая, на каком уровне Саша играл первый сет, было здорово его выиграть. Это придало мне уверенности, а он немного сник во втором сете. Я использовал свои шансы. В третьем сете ему было тяжело, потому что я играл на великолепном уровне, вёл в счёте. Ему было немного тяжело физически в третьем сете, рад, что смог выиграть в трёх сетах», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Напомним, в полуфинале турнира в Нью-Йорке Алькарас сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
12:57
-
12:43
-
12:34
-
11:54
-
11:43
-
11:18
-
10:54
-
10:43
-
10:27
-
10:00
-
09:35
-
09:18
-
09:00
-
08:30
-
06:44
-
05:00
-
03:46
-
03:25
-
02:40
-
02:22
-
01:45
-
00:40
-
00:25
-
00:20
-
00:14
-
00:09
-
00:01
- 6 сентября 2023
-
23:48
-
23:47
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:04
-
22:50
Партнерский контент