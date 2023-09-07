Зверев: Алькарас и Джокович на своём собственном уровне, другим надо догонять

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением об игровом уровне первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича (второй в рейтинге ATP).

«Я играл против Новака в Цинциннати, сыграл с Карлосом здесь. Думаю, они играют на очень близком уровне. Что-то Новак делает лучше, что-то Карлос. Они сейчас на своём собственном уровне, другим надо догонять. Только и всего», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, Зверев проиграл Алькарасу в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2023. В полуфинале соревнований испанский теннисист сыграет с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. В другом полуфинале Джокович сыграет с представителем США Беном Шелтоном.