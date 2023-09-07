Зверев объяснил, почему не позвал врача во время матча с Алькарасом на US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему не стал звать врача после болевых ощущений в левой ноге во время матча 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2023 с испанцем Карлосом Алькарасом. Победу в этой встрече одержал испанский теннисист.

«Почему не позвал врача? Ненавижу звать врача. Многие игроки так делают, чтобы сбить ритм. На мой взгляд, многие так делают по неправильным мотивам. Меня просто это бесит, потому что в конечном итоге вызываешь врача, но я же не знаю, что со мной. Но если у тебя надрыв мышцы или ещё что-то, то что, чёрт побери, может сделать врач за три минуты? Не вылечит же за это время. Врач нужен для тейпирования лодыжек или ещё чего.

В итоге я ушёл в раздевалку, он пощупал меня, почувствовал, что что-то не так. Сказал мне, что это может быть небольшой надрыв. Но точно я не знаю, поэтому не говорю, что проиграл из-за надрыва. Но это не пройдёт, особенно если через три минуты тебе надо бежать на укороченные. Я не такой игрок, мне не нравится вызывать врача. И не нравится, когда другие так делают, так что я тяну с этим до последнего», — сказал Зверев на пресс-конференции.