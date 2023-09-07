Экс первая ракетка мира Наоми Осака рассказала о возвращении в теннис

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась своим решительным настроением на возвращение в большой спорт после перерыва.

Как заявила Осака, она планирует участвовать в большем количестве турниров, чем прежде, и надеется таким образом привлечь многих любителей тенниса. «Не знаю, как сложится начало года, на каком уровне буду играть. Мне надо будет войти в ритм и по крайней мере подготовить всё для успешной концовки сезона», — цитирует Осаку пресс-служба US Open.

Причиной перерыва в карьере Осаки стало рождение дочери Шай. «Имя нашей дочери переводится как «подарок от бога». Хочу, чтобы она чувствовала себя именно подарком бога мне и её папе», — сказала Осака в интервью.