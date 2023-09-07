«Да, со мной может быть сложно». Джокович – о влиянии команды на результат

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей команде, благодаря которой он достигает успехов на корте.

«Послушайте, я забочусь об этой профессии и отношусь к ней очень серьезно. Я знаю, что многие другие игроки тоже. Мы ожидаем высочайшей самоотдачи и вовлеченности от членов нашей команды, поскольку они и тренерский штаб ждёт от нас того же.

Интенсивность есть. В пылу боя, очевидно, на площадке можно делать много чего разного. Но в целом мы — команда, мы держимся вместе как в хорошие, так и в плохие времена, и я благодарен, что у меня есть такая команда.

За последнее время мы добились огромных успехов, особенно за последние пару лет. Я доволен тем, где я нахожусь. Да, со мной может быть сложно, но с кем нет, опять же? Я не знаю игрока, выступающего на самом высоком уровне, спокойного и всё, так сказать, цветы и музыка.

Это должно быть сложно для всех, и для игрока, и для тренерского штаба, иначе роста не будет. Я думаю, что это способ подтолкнуть друг друга к пределу возможностей и по-настоящему понять, как вы можете развивать игру, как вы можете стать лучше на площадке и за её пределами», приводит слова Джоковича Tennis World USA.