Полуфинальный матч US Open между Гауфф и Муховой был прерван из-за беспорядков на трибунах

Полуфинальный матч Открытого чемпионата США между американкой Кори Гауфф и чешкой Каролиной Муховой был прерван из-за беспорядков на трибунах. Игру остановили из-за криков и протестов экоактивистов на стадионе.

Встреча была остановлена при счёте 6:4, 1:0 в пользу американской теннисистки.

Победитель матча в финале турнира встретится с сильнейшей в паре Мэдисон Кис (США) – Арина Соболенко (Беларусь).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла именно Жабер. Свёнтек ранее также завершила участие на турнире, уступив Елене Остапенко.