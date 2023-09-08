Болельщик приклеил себе ноги к полу во время матча Гауфф и Муховой на US Open

Экоактивист приклеил себе ноги к полу во время полуфинального матча Открытого чемпионата США между американкой Кори Гауфф и чешкой Каролиной Муховой.
Ранее сообщалось, что экоактивисты устроили протест и прервали матч. Встреча приостановлена уже минимум на 30 минут. Позже полиции удалось вывести мужчину, который приклеил себе ноги к полу.
Победитель матча в финале турнира встретится с сильнейшей в паре Мэдисон Кис (США) – Арина Соболенко (Беларусь).
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла именно Жабер. Свёнтек ранее также завершила участие на турнире, уступив Елене Остапенко.
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