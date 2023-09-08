Кори Гауфф стала первой финалисткой Открытого чемпионата США

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата США. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Гауфф сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Муховой две подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале турнира Гауфф встретится с победителем пары Мэдисон Кис (США) – Арина Соболенко (Беларусь).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла именно Жабер. Свёнтек ранее также завершила участие на турнире, уступив Елене Остапенко.