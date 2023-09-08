Арина Соболенко впервые с 2022 года проиграла сет с «баранкой»

Сегодня, 8 сентября, проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США (US Open), в котором принимают участие белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница США Мэдисон Кис. На момент написания новости во встрече проходит второй сет.

Соболенко в полуфинале US Open проиграла первый сет Кис со счётом 0:6. Для Соболенко это первая «баранка» с августа 2022 года, когда она с таким счётом проиграла решающий сет Дарье Касаткиной на турнире в Сан-Хосе.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Жабер.