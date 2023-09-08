Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко прокомментировала свой выход в финал US Open

Арина Соболенко прокомментировала свой выход в финал US Open
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над представительницей США Мэдисон Кис в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).

«Я думала, что тай-брейк до семи. Не знаю, полный бардак. Безумие. Спасибо команде, что напомнили, что играем до 10. Я рада, что после этой реакции смогла сосредоточиться и довести матч до конца. Всё могло пойти иначе.

Она играла невероятно, на другом уровне. Я не знаю как, но мне удалось изменить ход матча и выиграть. Выйти в финал US Open для меня очень ценно», — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.

В финальном матче Соболенко встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая на стадии полуфинала обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.

Материалы по теме
Соболенко обыграла Кис и пробилась в финал US Open, где сыграет с Гауфф
Материалы по теме
Камбэк после «баранки»! Соболенко материлась, но сотворила чудо и вышла в финал US Open
Камбэк после «баранки»! Соболенко материлась, но сотворила чудо и вышла в финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android