Яркая победа Соболенко, важный гол Месси. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко совершила камбэк в полуфинале US Open, форвард Лионель Месси принёс победу сборной Аргентине, «Металлург» переиграл московское «Динамо». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Соболенко обыграла Кис и пробилась в финал US Open, где сыграет с Гауфф.
2. Гол Месси принёс Аргентине победу над Эквадором на старте отбора ЧМ-2026.
3. Три очка Михайлиса помогли «Металлургу» победить московское «Динамо» в гостях.
4. Фьюри обвинил Усика в жульничестве во время боя с Дюбуа.
5. Агент Кварацхелии назвал две команды, ради которых игрок покинул бы «Наполи».
6. Кори Гауфф стала первой финалисткой Открытого чемпионата США.
7. Ковалёв: я достоин включения в Зал хоккейной славы, так как сделал больше тех, кто уже там.
8. Болельщик приклеил себе ноги к полу во время матча Гауфф и Муховой на US Open.
9. Абаскаль высказался о четырёхматчевой безвыигрышной серии «Спартака» в РПЛ.
10. Берли: Холанд должен получить «Золотой мяч», но ручные журналисты проголосуют за Месси.
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