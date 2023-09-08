Соболенко рассказала, почему материлась в адрес своей команды в полуфинале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, почему материлась в адрес своей команды в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).
«После тяжёлых полуфиналов мы с командой говорили, что, если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я кричала, материлась на них. Но они знают, что я всё равно их люблю. Они знают, что на это есть причины», — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.
Напомним, Соболенко обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).
В финальном матче Соболенко встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая на стадии полуфинала обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер.
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