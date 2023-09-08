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Видеообзор победы Арины Соболенко над Мэдисон Кис в полуфинале US Open

В полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2023 вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей США Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) в пользу белоруски.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Соболенко сделала 12 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Кис пять подач навылет, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В финальном матче Соболенко встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая на стадии полуфинала обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.