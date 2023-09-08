Кори Гауфф прокомментировала победу над Каролиной Муховой в полуфинале US Open

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе над представительницей Чехии Каролиной Муховой в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу американки.
«Это был тяжёлый матч. У меня были шансы, и, когда я их теряла, приходилось расплачиваться. Думаю, по ходу матча было много эмоциональных испытаний. Но я смогла сохранить концентрацию. Просто горжусь собой. Конечно, играть с такой паузой было непросто, к тому же это не была штатная ситуация. Мы не знали, сколько времени это займёт, общались с руководством и охраной. Было сложно понять, что стоит делать: разогреваться или экономить энергию. Но такова жизнь, всё бывает. Я просто изо всех сил старалась сохранять тот импульс, который был у меня после победы в первом сете», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
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