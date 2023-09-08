Рохан Бопанна стал самым возрастным финалистом ТБШ среди мужчин в Открытой эре

Индийский теннисист Рохан Бопанна, выступающий в паре с австралийцем Мэттью Эбденом, вышел в финал Открытого чемпионата США, установив рекорд турниров «Большого шлема». Бопанна в свои 43 года и 187 дней стал самым возрастным финалистом турниров «Большого шлема» среди мужчин в Открытой эре. Для Рохана это всего второй финал в парном разряде на мэйджоре. Первый, на US Open — 2010, индийский теннисист проиграл.

Напомним, в полуфинале US Open — 2023 Роханом Бопанной и Мэттью Эбденом были обыграны французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Финал Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде состоится сегодня (19:00 мск). Против Бопанны и Эбдена на корт выйдут Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания).