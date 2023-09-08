Каким будет финал мужского US Open — 2023?
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8 и 9 сентября состоятся полуфинальные матчи мужского турнира Открытого чемпионата США — 2023.
В первом полуфинале US Open — 2023 вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сыграет с представителем США Беном Шелтоном (47-я ракетка мира). В другом матче 1/2 финала турнира российский теннисист Даниил Медведев (третий в рейтинге ATP) встретится с первой ракеткой мира испанским спортсменом Карлосом Алькарасом.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: каким будет финал мужского US Open – 2023?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Напомним, финальный матч мужского турнира Открытого чемпионата США — 2023 состоится 10 сентября. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас.
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