Соболенко — о победе над Кис: думала, если проиграю, несколько дней не смогу заснуть

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе в полуфинальном матче US Open — 2023 с американкой Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) в пользу белоруски.

«Невероятный матч, соперница показала невероятный теннис. И я горжусь, что смогла перевернуть игру и одержать победу. Это просто невероятно. Это было безумие. Она играет невероятно, всё попадает. А я ничего не могу поделать, вообще не контролирую матч. Говорила себе – ну что, кто-то уже начнёт показывать свой лучший теннис? Надо было продолжать пытаться, держаться в игре, давить. И, может, я смогу перевернуть матч. К счастью, каким-то волшебным образом я смогла перевернуть игру.

Я напоминала себе, что проиграла много тяжёлых матчей и что однажды это должно мне как-то помочь. Эти мысли помогли остаться в игре, давали надежду, что я смогу перевернуть матч, что ничего не закончено, пока не сыграно последнее очко, что надо бороться, искать ритм, искать свою игру, себя. И наконец я волшебным образом нашла свою игру и перевернула матч.

Лучшая тренировка – это матч. Поэтому мы играем турниры перед US Open, чтобы попрактиковать разные сложные ситуации перед «Шлемом». На тренировке можно попробовать поставить себя в такую ситуацию – например, начинать играть сет со счёта 1:4 и стараться выиграть его. Можно смоделировать такую ситуацию, но всё равно лучшая тренировка – это матч. Просто надо тренировать это на турнирах перед «шлемом».

Во время задержки я говорила себе, что не могу это контролировать. Поэтому не тратила энергию попусту. Была с командой, мы разговаривали, всё было нормально. Думаю, она показала невероятный теннис. Что до камбэков, то в прошлом году у меня был невероятный камбэк с 1:5 против Канепи. Но все камбэки разные, этот – точно один из лучших (улыбается). Горжусь, что смогла перевернуть матч.

Я думала, что если проиграю этот полуфинал, то несколько дней не смогу заснуть. Я такого не хотела. Мне нужно поспать, нужно быть в порядке. И думала – давай, продолжай давить, сделай ещё что-то. Просто постарайся перевернуть этот матч. Эти мысли помогли мне оставаться в игре и продолжать давить, верить, что у меня есть шанс», — сказала Соболенко на пресс-конференции.