Соболенко — о Гауфф: лучше бы соперницей в финале US Open была не американка

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от встречи с американкой Кори Гауфф в финале US Open — 2023.

«Гауфф играет гораздо лучше, чем в том матче в Индиан-Уэллсе. Сильно прибавила, стала другим игроком. Мы о том матче не думаем. Мне надо фокусироваться на себе, готовиться к ещё одной битве. Что бы ни случилось, надо продолжать бороться, продолжать показывать свой лучший теннис. А что ещё можно сделать? Надо быть готовой и биться.

Конечно, лучше бы соперницей была не американка, чтобы трибуны болели за нас поровну. Но опыт полуфинального матча поможет мне в финале, со мной всё будет в порядке. Но я всё равно надеюсь, что кто-то из болельщиков будет меня поддерживать. Хотя бы немного, хотя бы иногда. Пожалуйста (смеётся).

Коко очень хорошо двигается. Она голодна, ей нечего терять. Она знает, что трибуны будут её поддерживать. Это делает её сложным соперником. И она очень хорошо подаёт. Финал Australian Open мне точно поможет, много эмоций было в том финале. В этом будет по-другому? Не знаю. Слишком поздно уже, я еле говорю. Правда, крыша уже едет. Но тот финал точно мне поможет, я уже знаю, каких эмоций ожидать. И знаю, как с ними справляться. В эмоциональном плане тот финал мне поможет», — сказала Соболенко на пресс-конференции.