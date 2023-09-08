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Ольховский поделился ожиданиями от матча Медведева и Алькараса в полуфинале US Open

Ольховский поделился ожиданиями от матча Медведева и Алькараса в полуфинале US Open
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящей встрече россиянина Даниила Медведева с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023.

«Чтобы обыграть Алькараса, Медведеву нужно показать свой лучший теннис. Против Алькараса будет немного другая игра, потому что Карлос не боится выходить вперёд. Медведеву нужно безошибочно подавать и играть, варьировать темп и пытаться удобно атаковать. Даниил сам знает, что делать. Нужно показать всё то лучшее, на что Даня способен», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Алькарас является действующим победителем Открытого чемпионата США. В другом полуфинале нынешнего розыгрыша турнира сыграют серб Новак Джокович и американец Бен Шелтон.

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