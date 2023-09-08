Ольховский поделился ожиданиями от матча Медведева и Алькараса в полуфинале US Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящей встрече россиянина Даниила Медведева с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023.
«Чтобы обыграть Алькараса, Медведеву нужно показать свой лучший теннис. Против Алькараса будет немного другая игра, потому что Карлос не боится выходить вперёд. Медведеву нужно безошибочно подавать и играть, варьировать темп и пытаться удобно атаковать. Даниил сам знает, что делать. Нужно показать всё то лучшее, на что Даня способен», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Алькарас является действующим победителем Открытого чемпионата США. В другом полуфинале нынешнего розыгрыша турнира сыграют серб Новак Джокович и американец Бен Шелтон.
- 8 сентября 2023
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:22
-
10:57
-
10:51
-
10:40
-
10:24
-
10:16
-
09:56
-
09:31
-
09:10
-
08:30
-
08:29
-
08:22
-
07:57
-
06:53
-
06:46
-
06:19
-
06:14
-
06:11
-
05:00
-
04:51
-
04:14
-
03:52
-
03:24
-
00:39
- 7 сентября 2023
-
23:25
-
22:38
-
21:58
-
21:37
-
21:08
-
20:47
-
19:55
-
19:07