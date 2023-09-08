Наоми Осака: хочу, чтобы мой ребёнок равнялся на Кори Гауфф
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась мнением об американской теннисистке Кори Гауфф.
«Не знаю, осмелюсь ли я сказать, что была её наставницей, но я горжусь всем, что делает Коко. Она очень хороший человек. Она затрагивает многие темы в своих речах, многое делает. Мне бы очень хотелось, чтобы мой ребёнок смотрел на неё как на образец для подражания, равнялся на неё», — приводит слова Осаки ESPN US.
Напомним, Кори Гауфф вышла в финал женского турнира Открытого чемпионата США — 2023, а котором сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Встреча теннисисток состоится завтра, 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Свёнтек.
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