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«Это отстой». Кис — о поражении в матче US Open с Соболенко

«Это отстой». Кис — о поражении в матче US Open с Соболенко
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Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала поражение в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2023 со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

«Очевидно, я была невероятно рада оказаться в полуфинале US Open. Но это поражение — отстой. Конечно, есть возможность обратить ситуацию в позитивное русло, это действительно можно сделать. Я знаю, что мне есть чем гордиться, и впереди ещё есть турниры, а которых можно проявить себя.

Я очень хорошо начала матч, а Арина действовала не лучшим образом. После второго сета она приблизилась, мы начали играть ноздря в ноздрю. Это был действительно хороший матч высокого уровня. Просто, к сожалению, я проиграла», — сказала Кис после матча.

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