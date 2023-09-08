Неизвестные жестоко избили Бернарда Томича в Австралии
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Бывшая 17-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич стал жертвой нападения в Австралии.
На видео двое мужчин наносят удары теннисисту возле тату-салона в городе Голд-Кост. 30-летний Томич отчаянно пытается защитить лицо от ударов, в то время как нападающие бьют его руками и ногами. На видео слышно, как один из мужчин говорит спортсмену, лежащему на полу в спортивном костюме: «Вставай, пёс».
Когда произошло нападение, пока неизвестно. В полиции сообщили, что не получили официальной жалобы от теннисиста, сообщает ABC.
Накануне Томич завершил выступление на турнире серии «челленджер» в Стамбуле (Турция). Австралийский спортсмен потерпел поражение в матче 1/8 финала турнира, который прошёл 7 сентября.
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