Тренер Медведева раскрыл секрет победы Даниила в матче с Рублёвым на US Open — 2023

Жиль Сервара, многолетний личный тренер чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовал в социальных сетях мотивационный пост после выхода подопечного в полуфинал Открытого чемпионата США – 2023.

Напомним, в четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 6:3, 6:4 обыграл соотечественника, олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмую ракетку мира Андрея Рублёва (8). Поединок проходил в сильной жаре.

К посту Сервара приложил фото с трибун, где он позирует вместе с физиотерапевтом Даниила Эриком Эрнандесом.

Фото: из личного архива Жиля Сервара

«Счастливые лица после «брутальной» победы! Мне действительно приятно как человеку, как спортсмену и как тренеру, когда ты так отдаёшься в матче! Это впечатляет, и в этом-то всё дело… Вперёд», — подписал фото Сервара.