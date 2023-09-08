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Жюстин Энен: мы хотим увидеть битву самолюбивого Джоковича и беззаботного Шелтона

Жюстин Энен: мы хотим увидеть битву самолюбивого Джоковича и беззаботного Шелтона
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен поделилась ожиданиями от мужского полуфинала US Open – 2023, где 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сразится с дебютантом полуфинальной стадии мэйджора, 20-летним американцем Беном Шелтоном.

«Мы все хотим увидеть битву. Мы хотим, чтобы Шелтон со своим теннисом смог озадачить Новака. Не то чтобы мы не хотим стать свидетелями победы Джоковича, мы просто с нетерпением ждём этого противостояния, этого столкновения стилей.

Сможет ли Шелтон сохранить свою беззаботность? Похоже, он уже на пути к этому. Он уже потратил много физической энергии, поэтому можно сказать, что много над этим поработал.

При этом Джокович со своим самолюбием захочет показать молодёжи, что у него есть физика и гениальность для победы», — приводит слова Энен Eurosport.

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