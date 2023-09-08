Кис спустя две минуты в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Соболенко

Финалистка US Open – 2017, бывшая седьмая ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Кис не смогла продолжить пресс-конференцию после поражения от белоруски Арины Соболенко в полуфинале US Open – 2023.
Кис удалось ответить на первые вопросы журналистов, однако спустя несколько минут у неё полились слёзы, представители СМИ поблагодарили её, и она покинула пресс-конференцию.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA
Напомним, полуфинальная встреча завершилась со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) в пользу Соболенко. Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Соболенко выполнила 12 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Кис пять подач навылет, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
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