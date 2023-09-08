«Молодые, дикие и свободные». Бадоса опубликовала эффектные фото с Циципасом из Нью-Йорка

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях снимки с новой совместной фотосессии с двукратным финалистом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом из Нью-Йорка.
«Молодые, дикие и свободные», — подписала фото Бадоса.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня.
Циципас неудачно выступил на текущем US Open — 2023. В матче второго круга соревнований его соперником был швейцарец Доминик Штрикер (128-я ракетка мира). Циципас потерпел поражение в пяти сетах — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6. Бадоса же и вовсе снялась с US Open до начала соревнований, так как не успела восстановиться после травмы, по той же причине испанка досрочно завершила сезон.
- 8 сентября 2023
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