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Джокович улучшил рекорд по числу выходов в финал турниров «Большого шлема»

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал US Open – 2023. В полуфинальном матче Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира, 20-летнего американца Бена Шелтона.

Таким образом, для 36-летнего Новака Джоковича это 36-й выход в финал турниров «Большого шлема», что является рекордом.

Рекордсмены среди мужчин по финалам ТБШ в одиночном разряде:

1. Джокович — 36 (пока 23 победы и 12 поражений);

2. Федерер — 31 (20-11);

3. Надаль — 30 (22-8);

4. Лендл — 19 (8-11);

5. Сампрас — 18 (14-4).

За 24-й титул на турнирах «Большого шлема» Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1).