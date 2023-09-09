Джокович улучшил рекорд по числу выходов в финал турниров «Большого шлема»
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал US Open – 2023. В полуфинальном матче Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира, 20-летнего американца Бена Шелтона.
Таким образом, для 36-летнего Новака Джоковича это 36-й выход в финал турниров «Большого шлема», что является рекордом.
Рекордсмены среди мужчин по финалам ТБШ в одиночном разряде:
1. Джокович — 36 (пока 23 победы и 12 поражений);
2. Федерер — 31 (20-11);
3. Надаль — 30 (22-8);
4. Лендл — 19 (8-11);
5. Сампрас — 18 (14-4).
За 24-й титул на турнирах «Большого шлема» Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1).
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