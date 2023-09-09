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Медведев выиграл первый сет в полуфинальном матче US Open с Алькарасом

Сегодня, 9 сентября, проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США (US Open), в котором принимают участие российский теннисист Даниил Медведев и представитель Испании Карлос Алькарас. На момент написания новости во встрече завершился первый сет.

В первом сете сильнее оказался Даниил Медведев. Российский спортсмен обыграл своего соперника на тай-брейке со счётом 7:6 (7:3).

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Алькараса. Даниил выиграл во втором круге Уимблдона-2021 (6:4, 6:1, 6:2), а Карлос дважды победил в нынешнем сезоне — 6:3, 6:2 в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и 6:3, 6:3, 6:3 в полуфинале Уимблдона.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл Каспера Рууда.