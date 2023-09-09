Новак Джокович поделился эмоциями от выхода в финал US Open

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата США (US Open).

«Такие матчи и обстоятельства – это то, что вдохновляет меня на то, чтобы каждое утро вставать и работать наравне с молодыми. «Большие шлемы» – это самое важное в нашем спорте, они мотивируют меня на лучший теннис.

Мне посчастливилось уже много лет играть в теннис и многого достичь. Но я чувствую, что ещё могу кое-что дать спорту. Ещё один финал «Большого шлема» – я не могу быть довольнее», — сказал Джокович в послематчевом интервью на корте.

В полуфинальном матче Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира, 20-летнего американца Бена Шелтона. За 24-й титул на турнирах «Большого шлема» Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1).