Джокович: интересно посмотреть матч Медведева и Алькараса с попкорном в руках

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата США (US Open).

«Ожидаю самого сложного матча на турнире – кто бы ни был по ту сторону сетки. Они оба потрясающие игроки, оба в отличной форме.

Даниил обыграл меня в финале пару лет назад. Наверное, последние четыре-пять лет он стабильнее всех выступал на US Open. Карлос к 20 годам уже добился невероятных результатов. Он прекрасный игрок.

Будет интересно посмотреть их матч с попкорном в руках и вкусными напитками», — сказал Джокович в послематчевом интервью на корте.

В полуфинальном матче Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира, 20-летнего американца Бена Шелтона. За 24-й титул на турнирах «Большого шлема» Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1).