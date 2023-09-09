Медведев и Джокович сыграют в финале US Open
Поделиться
Завершился второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведвым. Матч завершился победой Медведева со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Таким образом, российский теннисист в финале US Open сыграет с Новаком Джоковичем, представляющим Сербию.
Во втором полуфинальном матче Новак Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира, 20-летнего американца Бена Шелтона. Джокович является — 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».
Отметим, этот финал станет 15-м матчем между Джоковичем и Медведевым. На данный момент игроки провели 14 очных встреч, в которых 9 побед одержал серб, а четыре раза выиграл россиянин.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
06:03
-
05:50
-
05:41
-
04:44
-
03:57
-
03:44
-
03:40
-
03:19
-
01:46
-
01:03
-
00:57
-
00:32
- 8 сентября 2023
-
23:53
-
23:30
-
23:14
-
22:45
-
22:15
-
21:56
-
21:30
-
21:23
-
19:40
-
19:20
-
18:57
-
18:13
-
15:15
-
14:49
-
13:23
-
13:13
-
12:32
-
12:00
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:22
-
10:57
Партнерский контент