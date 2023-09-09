Медведев и Джокович сыграют в финале US Open

Завершился второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведвым. Матч завершился победой Медведева со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Таким образом, российский теннисист в финале US Open сыграет с Новаком Джоковичем, представляющим Сербию.

Во втором полуфинальном матче Новак Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира, 20-летнего американца Бена Шелтона. Джокович является — 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Отметим, этот финал станет 15-м матчем между Джоковичем и Медведевым. На данный момент игроки провели 14 очных встреч, в которых 9 побед одержал серб, а четыре раза выиграл россиянин.