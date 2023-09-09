Медведев — об испанских фанатах: они кричали в решающем гейме, но теперь могут идти спать
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Российский теннисист Даниил Медведев отозвался о публике на арене после матча против первой ракетки мира Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США.
«Публика была шикарной. Я серьёзно. У нас с Алькарасом были сумасшедшие розыгрыши и я чувствовал любовь к обоим теннисистам. Единственное, что на трибунах была где-то тысяча испанских болельщиков, которые кричали в решающем гейме между подачами. Это было некрасиво, но похоже они чувствовали агонию. Теперь они могут идти спать», — заявил Медведев в интервью после матча.
Даниил одолел Алькараса со счётом 7:6, 6:1, 3:6, 6:3 и вышел в финал US Open, где встретится с легендарным сербом Новаком Джоковичем. Это будет повторение финала 2021 года.
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