Медведев — об Алькарасе: чтобы одолеть его, нужно прыгнуть выше своей головы
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Российский теннисист Даниил Медведев высказал своё мнение об испанце Карлосе Алькарасе, которого смог победить в полуфинале Открытого чемпионата США.
«Я говорил, что чтобы победить, я должен сыграть на 11 из 10. В итоге я сыграл на 12 из 10, если не считать третий сет. Это был единственный способ победить Алькараса. Он так молод, не помню ему 20 или 21 уже, а он уже выиграл два турнира «Большого шлема» и был первой ракеткой мира много недель подряд. Он просто невероятный теннисист. До него никто такого не добивался. Чтобы его одолеть нужно прыгнуть выше своей головы», — заявил Медведев в интервью после матча.
Даниил одолел Алькараса со счётом 7:6, 6:1, 3:6, 6:3 и вышел в финал US Open, где встретится с легендарным сербом Новаком Джоковичем.
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