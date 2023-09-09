Благодаря победе в матче против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев вышел в свой пятый финал турнира «Большого шлема», причём в третий раз это произошло именно на US Open.

Пять финалов Медведева в ТБШ:

1. Финал US Open — 2019 против Рафаэля Надаля. Даниил проиграл в пяти сетах: 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.

2. Финал Australian Open — 2021 против Новака Джоковича. Медведев уступил в трёх сетах: 5:7, 2:6, 2:6.

3. Финал US Open — 2021 против Новака Джоковича. Медведев выиграл в трёх сетах: 6:4, 6:4, 6:4.

4. Финал Australian Open — 2022 против Рафаэля Надаля. Даниил уступил в пяти сетах: 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.

5. Финал US Open — 2023. Россиянин встретится с Новаком Джоковичем.