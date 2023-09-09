Медведев и Джокович сыграют в финале US Open, Неймар побил рекорд Пеле. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США, в другом полуфинале серб Новак Джокович оказался сильнее американца Бена Шелтона, бразилец Неймар превзошёл легендарного футболиста Пеле по количеству голов за сборную Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Медведев вышел в финал US Open, обыграв первую ракетку мира Алькараса.
2. Новак Джокович вышел в финал US Open — 2023, в трёх сетах обыграв 20-летнего Шелтона.
3. Неймар превзошёл Пеле, став лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории.
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