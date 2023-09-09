Медведев рассказал, как настраивал себя на победу после проигранного Алькарасу сета

Чемпион US Open – 2020, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие мысли его посещали, когда он проиграл третий сет в матче с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open – 2023. Напомним, матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу россиянина.
«Третий сет был не таким уж плохим, я проиграл одну свою подачу. У меня было не очень много возможностей на его подаче, но я был рядом. Думал, что надо продолжать давить, лучше играть на своей подаче. Я смог отыграть пару брейк-пойнтов при счёте 1:1, это был важный момент. Потом был очень длинный гейм, когда мне удалось взять несколько потрясающих розыгрышей, чтобы остаться в игре. И тогда он начал не всегда попадать, что редко от него увидишь. Потрясающе!
Это потрясающе, особенно обыграть такого теннисиста, как Карлос. В этом году я дважды легко ему проиграл, так что перед матчем, конечно, было много сомнений. Смогу ли я навязать ему свою игру? Что мне надо делать лучше? Но я провёл потрясающий матч и очень рад быть здесь в воскресенье», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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