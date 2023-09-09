Даниил Медведев поделился настроем на матч с Джоковичем в финале US Open — 2023

Чемпион US Open – 2020, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с сербом Новаком Джоковичем в финале US Open – 2023. Напомним, в финале турнира в 2021 году Медведев завоевал дебютный титул на турнире «Большого шлема», со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграв именно Джоковича.
«Да, против Новака будет то же самое. Он всегда лучше, чем в предыдущем матче. Например, я обыграл его в финале US Open, он обыграл меня в Берси. Карлос обыграл его на Уимблдоне, он обыграл его в Цинциннати. В воскресенье Новак будет лучшей версией себя, и мне надо быть самой лучшей версией себя, если я хочу его обыграть.
Единственное, что может пригодиться с финала 2021 года, это знание того, что Новак никогда не бывает прежним после поражений. Он не такой, другая ментальность. Поэтому у него 23 «Шлема» и всё остальное – «Мастерсы», недели в ранге первой ракетки. Мне пригодится понимание, что он будет в 10 раз лучше, чем тогда. И мне надо быть в 10 раз лучше, чем тогда, если я хочу его обыграть. Попробую это сделать», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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