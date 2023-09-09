Видеообзор победы Новака Джоковича над Беном Шелтоном в полуфинале US Open

В матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2023 вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем США Беном Шелтоном (47-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу серба.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 42 минуты. Джокович пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Шелтона пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В финале Открытого чемпионата США — 2023 Джокович сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
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