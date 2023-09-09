Даниил Медведев — единственный теннисист, обыгравший и Джоковича, и Алькараса в этом году
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Чемпион US Open – 2020, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев стал единственным игроком в ATP-туре, которому удалось обыграть и серба Новака Джоковича, и испанца Карлоса Алькараса в этом году. Причём на момент поединков с ними оба игрока занимали первое место в рейтинге ATP.
Напомним, Медведев обыграл Джоковича в полуфинале мартовского турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:4, 6:4. Причём впоследствии россиянин взял титул.
Алькараса же Медведев обыграл в этом году с третьей попытки. Это произошло в полуфинале US Open — 2023. Даниил (3) одолел 20-летнего испанца (1) со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. В финале соревнований он опять встретится с Новаком Джоковичем (2).
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