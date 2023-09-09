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Видеообзор победы Даниила Медведева в матче 1/2 финала US Open с Карлосом Алькарасом

Видеообзор победы Даниила Медведева в матче 1/2 финала US Open с Карлосом Алькарасом
Аудио-версия:
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В полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2023 третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса (первый в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу россиянина.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты. Медведев в четвёртом сете смог победить только с четвёртого матчбола. Россиянин за весь матч выполнил девять подач навылет и допустил 10 двойных ошибок. Алькарас, в свою очередь, показал уникальное достижение — ноль эйсов и ноль двойных ошибок.

В финале US Open Медведев сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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