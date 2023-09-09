Медведев — о своей обороне в матче с Алькарасом на US Open: великолепно, я был в ударе

Чемпион US Open – 2020, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру в обороне в победном матче с первой ракеткой мира, 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом в рамках полуфинале US Open – 2023.
«Великолепно. Даже в проигранных розыгрышах были моменты, когда я успевал на очень сложные мячи и думал – ладно, это хорошо. Значит, в следующем розыгрыше я тоже так смогу. Может, он не попадёт или я смогу получше ударить. Я был в ударе.
А когда я в ударе, я великолепно обороняюсь. Хорошо бегаю, хотя были моменты, когда казалось, что можно бежать и быстрее, потому что иногда смотришь за тем, что делает соперник. Но против Карлоса это опасно, потому что он играет очень быстро, так быстро делает укороченные, что у тебя нет времени посмотреть. Я становился медленнее каждый раз, когда смотрел. И думал – в следующий раз надо быть лучше. И мне это удавалось», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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