US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей десятого игрового дня

Сегодня, 9 сентября, завершился десятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у мужчин. Проводились матчи 1/2 финала турнира, в которых вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встречался с американцем Беном Шелтоном, а российский спортсмен Даниил Медведев сыграл с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами десятого игрового дня на Открытом чемпионате США.
Теннис. US Open — 2023, мужчины. Результаты десятого игрового дня
Бен Шелтон (США) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 3:6, 2:6, 6:7 (4:7).
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:7 (3:7), 1:6, 6:3, 3:6.
Таким образом, в финале мужского турнира Открытого чемпионата США — 2023 сыграют Новак Джокович и Даниил Медведев. Встреча состоится завтра, 10 сентября.
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