Даниил Медведев: если проиграю грядущий финал с Джоковичем, расстроюсь до чёртиков

Чемпион US Open – 2020, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, какое влияние на него окажет первая в сезоне (до этого были два поражения) победа над двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», испанцем Карлосом Алькарасом.
«Очень важно для уверенности и самооценки. Но фишка тенниса в том, что я выиграл этот матч, и это здорово, но если я проиграю в воскресенье (финал с Новаком Джоковичем. — Прим. «Чемпионата»), то расстроюсь до чёртиков, хотя, по идее, это всё равно будет хороший турнир.
Так что да, отличная победа, прибавит уверенности. Надеюсь, впереди у меня ещё много лет карьеры. И каждый раз это придаёт уверенности, ты знаешь, что способен так играть в важнейших матчах. Знаешь, что можешь сделать это снова. И хочешь сделать это снова. Хочешь снова испытать это чувство. Важно использовать это, но в то же время забыть и идти за следующей победой», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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