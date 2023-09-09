Алькарас: Медведев играл великолепно, а мне было до него как до луны

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о поражении в полуфинале US Open — 2023 с россиянином Даниилом Медведевым.
«Я здорово начал матч, был равный первый сет. На тай-брейке при счёте 3:3 я потерял рассудок, не контролировал себя в следующих трёх или четырёх розыгрышах. Не думал, полностью потерял рассудок – 50 минут бился, а затем лишился разума на четыре очка. Мне было тяжело с этим справиться.
Во втором сете я не смог сделать камбэк, Даниил играл великолепно, а мне было до него как до луны. Было тяжело вернуться в игру и снова начать хорошо играть. Я почти бросил ракетку на пол, было тяжело сохранять спокойствие, но я говорил себе – оставайся в моменте.
Такие матчи случаются, даже если чувствуешь себя другим, более зрелым игроком. Он провёл великолепный матч, я не смог найти выход. Мне казалось, что я стал лучше в том, чтобы находить выходы из матчей, которые складываются не по-твоему. Но после этого матча я поменяю мнение. Я ещё недостаточно зрелый, чтобы справляться с такими матчами. Надо этому научиться.
Долго ли будет саднить это поражение? Не знаю, может – дни, недели. Не знаю. Не думаю, что я буду долго думать об этом поражении. Конечно, надо вынести из него урок. Я хочу быть лучше. Такие матчи помогают расти, становиться лучше. Надо поговорить с командой, с Хуаном Карлосом, как мне можно стать лучше. А думать о матче буду несколько дней или недель, но не больше», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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